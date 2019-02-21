Российская картина "Т-34" пользуется популярностью в американском прокате

Продажи билетов на российскую военную драму режиссера Алексея Сидорова "Т-34" в США превышают ожидания.

Как сообщил директор по развитию группы компаний "Киносфера", осуществляющей кинопрокат картины на территории Соединенных Штатов Александр Беляков, 20 февраля картина была представлена в 10 американских городах, а в некоторых кинотеатрах билеты были полностью распроданы, пришлось вводить дополнительные сеансы.

"Т-34" покажут в Майами, Нью-Йорке, Чикаго, Сиэтле, Денвере, Хьюстоне, Бостоне, Филадельфии, Лос-Анджелесе и Вашингтоне.

Он отметил, что из-за обращения украинского посольства ни один кинотеатр в США не отменил показ фильма.

Картина идет в американском прокате на русском языке с английскими субтитрами. С 21 февраля прокат фильма начинается в девяти городах Европы.

Напомним, украинское посольство назвало картину "пропагандистской кинолентой", которая якобы "распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации", хотя посвящена Великой Отечественной войне. Украина открыто вмешивается во внутренние дела США, заявили в российском посольстве в Вашингтоне.

По сюжету, лейтенант Николай Ивушкин становится личным врагом немецкого танкового аса после того, как советский экипаж под его командованием на одном танке выступает против колонны немецкой техники под Москвой.

Спустя несколько лет, имея в послужном списке серию удачных побегов из плена, Ивушкин попадает в лагерь, где его "антагонист" проводит программу по подготовке танкистов к бою против советских танков, которые уже вскоре должны наводнить Европу. Ивушкину "предложили" собрать экипаж и на новеньком Т-34 показать, на что способны советские танкисты и техника в условиях, приближенных к бою - в это время немцы смогут понять, где искать уязвимые места в Т-34, и на что вообще способны суровые советские бойцы. Оказалось, что способны они на побег прямо с учебного полигона.