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Политика В России

Путин признал угрозу отключения России от мирового интернета

Угроза отключения России от мирового интернета реальна, поскольку невозможно предсказать действия других стран.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с журналистами. "Я же не могу за наших партнеров говорить, что у них на уме, я думаю, что это [отключение России от интернета] им самим нанесет колоссальный ущерб, урон", — сказал глава государства.

Путин считает, что отключение России от интернета негативно скажется на работе западных спецслужб. "Они же там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут", — сказал глава государства.

По этой причине, как считает Путин, России необходимо создавать независимые сегменты Сети, сообщает Lenta.ru.

Напомним, еще в 2016 году советник президента России по интернету Герман Клименко сообщил в интервью RT, что наша страна должна быть готова к отключению от мирового интернета. Возможность развития такого сценария подразумевает законопроект о регулировании российского сегмента интернета, разработанный Минкомсвязи и направленный, по словам Клименко, на защиту критически важной для страны инфраструктуры.

"Высока вероятность "тектонических сдвигов" в наших отношениях с Западом в сторону ухудшения. Поэтому перед нами стоит задача – отрегулировать российский сегмент интернета, чтобы защититься от подобных сценариев. Важно, чтобы в России продолжали работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети. Критическая инфраструктура, включая копию доменной зоны, должна находиться на нашей территории, чтобы никто не мог отключить. Регулирование обычных пользователей этот закон не затрагивает", – сообщил Клименко.

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Путин признал угрозу отключения России от мирового интернета

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Теги: Владимир Путин, Россия, интернет



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Ранее 29.12.2016 13:40 Мск России может грозить отключение от мирового интернета

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