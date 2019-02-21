Специалисты назвали лучшие стиральные машины на российском рынке

Росконтроль протестировал стиральные машины, чтобы выяснить, какие из них самые качественные.

Как сообщили Накануне.RU в организации, на первом этапе были исследованы 16 моделей глубиной 40-45 см, с фронтальной загрузкой. Лучшие результаты оказались у компаний Samsung и LG. Всего эксперты изучили марки Beko, Bosch, Candy, Haier, Hotpoint-Ariston, LG и Samsung по нескольким критериям, таким, как качество стирки хлопка, эффективность отжима, акустический комфорт и удобство.

Лучше всех со стиркой справились Beko, Candy, Hotpoint-Ariston, LG и Samsung. Худший результат у Bosch, так как реальная вместимость этой стиральной машины оказалась ниже заявленной производителем.

Наиболее эффективный отжим отмечен в машинах Samsung, а также LG и Bosch. Наилучший акустический комфорт у бренда Candy. Наибольшие возможности и удобство продемонстрировали машины Samsung.

Как отметили в Росконтроле, это первые в России потребительские тесты стиральных машин. Не смотря на то, что вся бытовая техника проходит обязательную сертификацию перед тем, как попасть в продажу, такие потребительский свойства, как качество стирки, отжима, уровень шума и пр. в России системно никто не проверяет. Всего испытания пройдут более 70 моделей стиральных машин, представленных на отечественном рынке.