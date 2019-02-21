21 Февраля 2019
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Политика В России В бывшем СССР За рубежом Украина

Порошенко допустил "полномасштабную войну" с Россией

Украинский президент Петр Порошенко обвинил российские власти в подготовке военного удара.

Такое заявление прозвучало во время дебатов на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. "Военные эксперты однозначно отмечают, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является тактической наступательной ударной группой", - сказал Порошенко, подчеркнув, что Кремль готовится к удару.

Президент Украины не исключил дальнейшую эскалацию конфликта "до уровня полномасштабной войны" и обвинил Москву в "большом сосредоточении войск" вдоль российско-украинской границы, сообщает РИА "Новости".

Ранее Порошенко заявил, что если Украина перестанет стрелять, то ее не станет. Об этом глава государства сказал на Мюнхенской конференции по безопасности. Он считает, что нынешнее состояние Украины - это история успеха, властям удалось провести глубокие реформы в условиях войны.

"Если Россия прекратит стрелять, то будет мир. Если Украина прекратит стрелять, то Украины не будет", - приводит слова Порошенко "РИА Новости".

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что план по разрешению военного конфликта в Донбассе может обсуждаться только после ликвидации ДНР и ЛНР.

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Порошенко допустил "полномасштабную войну" с Россией

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Теги: Украина, Петр Порошенко, война



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