Путин: Показ ракет - желание успокоить россиян

Информация о новейших вооружениях, разработанных российскими специалистами, которая заняла треть прошлогоднего послания президента Федеральному собранию, была нужна для того, чтобы успокоить россиян.

Об этом журналистам заявил глава государства Владимир Путин. "Нужно было объяснить стране, на что мы тратили немалые ресурсы, нужно было успокоить людей, потому что мы объявили о том, что снижаем расходы на оборону", — сказал президент, говорится на сайте Кремля.

"И, наконец, самое главное — ведь все, что мы делали и продолжаем делать, — это в известной степени, я уже об этом говорил, ответ на выход наших американских партнеров из ДРСМД. И нам нужно было сказать стране, что все могут жить и чувствовать себя спокойно, что мы реагируем, и реагируем, таким образом, как это было сказано", — отметил Путин.

Напомним, прошлогоднее послание Путина Федеральному собранию состоялось 1 марта. Тогда выступление президента сопровождалось показом анимированных роликов и видеофрагментов с демонстрацией разработанных в стране новейших вооружений.

Путин отметил, что Россия долго убеждала США не наращивать мощь и действовать в соответствии с договоренностями. "Нас никто не слушал, так послушайте сейчас", - заявил он.

Владимир Путин рассказал о новой ракете "Сармат", способной атаковать как через Северный, так и через Южный полюс. Характеристики ракеты делают системы ПРО бессмысленными.

В России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные действовать на очень большой глубине, рассчитаны на межконтинентальную дальность. Средств, способных противостоять им, просто нет, сказал президент РФ.

Успешно завершены испытания ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, способным действовать на гиперзвуковых скоростях. Он получил название "Авангард". Предприятия приступили к его серийному производству.

Сразу после речи Путина группа сенаторов обратилась к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с призывом начать диалог с Москвой, сообщали СМИ.