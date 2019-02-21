Федотов опроверг информацию о «коллективном обращении» в СПЧ и СК родителей заболевших детей

Михаил Федотов, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, прокомментировал обращения родителей воспитанников детских садов Москвы, заболевших в декабре минувшего года.

Напомним, ранее на официальном сайте СПЧ была опубликована информация о поступлении «коллективного обращения» группы пострадавших родителей. Однако, как отметил Михаил Федотов, под документом подписи оставили лишь несколько человек. То есть, ни о каком «коллективном обращении» говорить не следует. Федотов добавил, что это обращение нашло отклик в СПЧ.

Как рассказали сотрудники пресс-службы СПЧ, Совет обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять под свой контроль ведение следствия по этому делу.

Следует напомнить, что ранее Роспотребнадзор обнародовал итоги собственного расследования о заболеваниях воспитанников детских садов Москвы. Так, выяснилось, что причина заражения кроется в продукции компании «Чаплыгинмолоко», которая изготавливается в Липецкой области. Федотов не стал комментировать вопрос о том, стоит ли подвергать сомнению объективность Роспотребнадзора в расследовании. Он отметил, что этим должен заняться Следственный комитет РФ.

Напомним, что после того, как в нескольких столичных детских садах были зафиксированы случаи заболевания воспитанников, юрист так называемого «ФБК» Любовь Соболь предприняла попытку обвинить в случившемся компанию «Конкорд», в частности ее главу – бизнесмена Евгения Пригожина. Позднее предприниматель лично организовал экскурсию по предприятию. Туда были приглашены родители пострадавших воспитанников детских садов, а также юрист так называемого «ФБК» Любовь Соболь. Однако она предпочла проигнорировать даже не одно, а сразу несколько приглашений бизнесмена. Представительницы родительской общественности, посетившие предприятие, остались довольны.

В пресс-службе «Конкорда» не стали раскрывать подробности встречи Пригожина и Соболь. Однако 19 февраля Евгений Пригожин рассказал, о чем в начале месяца беседовал с ее руководителем, блогером Алексеем Навальным. Бизнесмен отметил, что Навальный потребовал у него 300 миллионов рублей. Взамен блогер обещал прекратить информационную атаку на предприятие. «Чем-то надо жертвовать», ― заявил тогда Навальный. Пригожин во время встречи с Соболь дал так называемому «ФБК» категорический отказ.