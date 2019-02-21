"В отставку уйдут до пяти глав субъектов с февраля по конец апреля"

Новая серия кадровых ротаций в губернаторском корпусе ожидает Россию с февраля по конец апреля текущего года, заявили источники Накануне.RU. Сейчас заканчивается подготовительная "утряска" перед получением назначения для новых кандидатов, каждый из которых, как принято, будет приглашен на встречу с президентом Владимиром Путиным.

Буквально на днях стало известно, что правоохранительные органы Мурманской области добились сотрудничества от высокопоставленного чиновника администрации Георгия Благодельского, который стал рассказывать о неприглядных делах в правительстве региона под руководством губернатора Марины Ковтун.

Ковтун, к слову, перманентно называется политологами и наблюдателями как едва ли не первый кандидат на "вылет" из кресла губернатора, слухи о ее скорой отставке ходили весь 2018 год. По каким-то причинам решение не было до сих пор реализовано.

Впрочем, как мы писали, истинной причиной негатива в отношении Марины Ковтун и ее подопечных может быть вовсе не некая "коррупционная схема", а внутриэлитный конфликт.

Плюс невысокие показатели социально-экономического развития Мурманской области, плюс наличие громких публичных скандалов и раздрай в элитах – все это теоретически указывает на возможную отставку губернатора.

"Думаю, что новая серия отставок с постов глав субъектов пройдет с февраля по конец апреля текущего года. Всего своих постов могут лишиться до пяти действующих руководителей, называть их я, естественно, забегая вперед президентского указа, не буду", - заявил Накануне.RU экс-сотрудник Администрации президента (АП), член Московской Общественной палаты Олег Матвейчев.

Ранее мы сообщали, что в АП серьезно рассматривались вопросы по замене (по разным причинам, иногда в силу просто возраста губернатора или главы) руководителей Оренбургской области Юрия Берга, главы республики Алтай Александра Бердникова и других. В подвешенном состоянии остается ситуация с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, который минувшей осенью заявил о своих планах пойти на второй срок в сентябре 2019 года, однако, внятно артикулированной поддержки из федерального центра до сих пор не прозвучало.

Остается добавить, что всего в начале прошлого, 2018 года, со своих постов ушли восемь глав субъектов Федерации, еще 12 руководителей расстались с креслом в результате сентябрьских выборов в регионах.