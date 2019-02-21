Шахтеры Гуково получили часть выплат по зарплате. "Бесплатный" пайковый уголь им доставили за деньги

Задолженность по зарплате бывшим работникам ГК "Кингкоул" сократилась. Об этом сообщил начальник отдела горнодобывающей промышленности министерства промышленности и энергетики Ростовской области Сергей Роговенко на встрече с горняками.

Практически полностью погасить задолженность по зарплате горняков смогли еще до начала реализации имущества обанкротившейся организации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Управлении информационной политики правительства региона.

В настоящее время сумма выплат составила 357,6 млн рублей. Теперь главную работу ведут конкурсные управляющие, которые занимаются реализацией имущества предприятий-банкротов.

В правительстве отметили, что работают над полным погашением задолженности перед горняками.

Отметим, перед встречей с представителями министерства шахтеры наконец-таки получили гуманитарный уголь. Правда, только 93 тонны из 100 обещанных. Платить за его подвоз рабочим пришлось из своего кармана - машина от администрации сломалась .

До получения положенного угля гуковские шахтеры успели организовать очередную акцию с требованием выплатить долги по зарплате. 16 февраля около 50 бывших работников "Кингкоул" провели согласованный с мэрией пикет возле ДК шахты "Ростовская" в Гуково.

Социальное напряжение в регионе не спадает уже не первый год. Сообщалось, что часть горняков – 48 человек - сидят без зарплаты. Кроме того, работники долго не могли дождаться пайкового угля.

Ранее руководитель скандально известной угледобывающей ГК "Кингкоул" Владимир Пожидаев был осужден на пять лет лишения свободы за злоупотребление полномочиями и невыплату заработной платы работникам.

Сейчас в Ростовской области начинается второй судебный процесс над руководителями "Кингкоул". На этот раз их обвиняют в преднамеренном банкротстве подконтрольных им предприятий.