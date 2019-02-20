В НАТО осудили "угрозы" в послании Путина

В НАТО осудили "угрозы" в отношении союзников альянса, содержащиеся в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил официальный представитель организации Пирс Казалет.

При этом, как передаёт его слова "РИА Новости", послание "принято к сведению".

Казалет также отметил, что в НАТО призывают Москву вернуться к соблюдению норм Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы не допустить новой гонки вооружений.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Путин в послании Федеральному собранию обвинил Вашингтон в надуманных предлогах для выхода из ДРСМД, а также предупредил о зеркальных мерах, которые российская сторона вынуждена будет принять в случае размещения ракет США в Европе.