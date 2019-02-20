Папа Римский назвал "друзьями дьявола" обвинителей Церкви

Папа Римский Франциск критически высказался о тех, кто постоянно обвиняет Церковь.

Он напомнил, что в Библии "главным обвинителем" выступает дьявол.

"И те, кто свою жизнь проводит в обвинениях, не назову их детьми дьявола, потому что их у него нет, но они его друзья и родственники", — передаёт слова предстоятеля Католической церкви ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

В качестве противоположного примера понтифик привёл святого падре Пия, любившего Церковь как "невесту Христову" со всеми её недостатками.

"Можно говорить о проблемах, чтобы решить их, но делать это с любовью, иначе это — дело дьявола", — заключил папа.