После взрывов в Донецке возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту взрывов в Донецке. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, утром 18 февраля в самом центре города, вблизи резиденции главы Донецкой народной республики (ДНР) и места проживания представителей миссии ОБСЕ, прогремели три взрыва. По словам замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, взрывные устройства были заложены, а не сброшены с беспилотника.

По информации пресс-службы СКР, дело возбуждено по ч. 1 ст. 361 УК РФ (акт международного терроризма).

"Местные правоохранительные органы уже разбираются в обстоятельствах произошедшего в рамках уголовного дела о терроризме", — говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что действия совершивших взрывы были направлены на дестабилизацию обстановки в районах внутриукраинского конфликта и подрывают "Минские договорённости", гарантом которых выступает в том числе Москва.