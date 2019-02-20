20 Февраля 2019
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Происшествия Центральный ФО

В Москве предъявили обвинение начальнику управляющей компании после падения наледи на мужчину

Управляющему московской обслуживающей компании "Дом-Мастер" предъявлено обвинение в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителя, повлекших по неосторожности смерть человека. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

По данным СК, 15 января с крыши подъезда жилого дома по переулку Лялина на мужчину упала наледь, в результате чего он скончался в больнице, несмотря на оказанную медпомощь.

В ходе расследования установлено, что управляющий компании "Дом-Мастер", на обслуживании которой находится указанный дом, не обеспечил надлежащее исполнение работниками своих обязанностей и не осуществил контроль за очисткой кровли, а также за санитарным состоянием и чистотой крыши.

Начальнику компании предъявлено обвинение, и в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Назначена судмедэкспертиза.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, подобный случай произошёл в подмосковном Рошале, где после падения глыбы льда с крыши дома на голову женщины предъявили обвинение начальнику жилищно-эксплуатационного участка.

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В Москве предъявили обвинение начальнику управляющей компании после падения наледи на мужчину

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Теги: СКР, Москва, наледь, глыба льда, УК



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