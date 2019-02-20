20 Февраля 2019
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Политика В бывшем СССР

Экс-генсек НАТО пригрозил Белоруссии "аннексией"

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Белоруссии угрожает "аннексия" ее Россией. Об этом он сказал украинскому изданию "Лига.нет".

Расмуссен советует Белоруссии "начать реформы, ведущие к демократии и свободе", чтобы уберечься от "российской агрессии", как на Украине.

При этом он противоречит сам себе, поскольку Украину вовсе не уберегли ее "демократические реформы". Он уверен, что Белоруссии нужно двигаться только на Запад.

"Нам нужно видеть переориентацию Беларуси к свободе и демократии", - сказал экс-генсек НАТО.

Отметим, что Расмуссен является советником украинского президента Петра Порошенко с мая 2016 года.

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Экс-генсек НАТО пригрозил Белоруссии "аннексией"

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Теги: Украина, Белоруссия, Расмуссен



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