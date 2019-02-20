В Минобороны Эстонии не исключают подготовку к войне

Таллин, судя по всему, готовится к войне, заявил руководитель отдела по оборонным инвестициям Минобороны Эстонии Кусти Сальм.

Он объяснил это происходящими в настоящее время инвестициями в оборону прибалтийской страны.

"Действительно, то, что мы сегодня закупаем, то, что мы делаем в обучении, является связанной с безопасностью подготовкой к войне", — передаёт ТАСС слова Сальма.

При этом представитель военного ведомства отметил, что такое предположение может быть "немного некорректно" с политической точки зрения.