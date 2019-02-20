20 Февраля 2019
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Общество Северо-Западный ФО

Экс-начальник управления автодорог Карелии признан виновным во взяточничестве

Суд признал виновным бывшего начальника "Управления автомобильных дорог Республики Карелия" в получении взяток. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

По данным СК, в 2015-2017 годах подсудимый в составе организованной группы систематически получал от руководителей и работников различных коммерческих организаций региона денежные вознаграждения в обмен на совершения действий и бездействия с их стороны. Вопрос в таких случаях заключался в исполнении госконтрактов на выполнение работ по ремонту и строительству объектов республиканской дорожной инфраструктуры, а также в оказании содействия и общего покровительства в осуществлении предпринимательской деятельности на территории Карелии.

Установлено, что общая сумма полученных обвиняемым взятки — 12 млн рублей.

Суд приговорил экс-чиновника к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, и штрафу в размере 25 млн рублей.

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Экс-начальник управления автодорог Карелии признан виновным во взяточничестве

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Теги: СКР, Карелия, дороги, взятки, госконтракты



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