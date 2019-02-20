20 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Квачков вышел: первые заявления

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России

Путин признал Договор РСМД устаревшим

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) устарел, но Вашингтон решил выйти из него по надуманным обвинениям, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Читайте также:

Напомним, о своём решении американская сторона объявила 2 февраля. При этом Москве было поставлено условие — уничтожить ракеты 9М729. Подписывавший ДРСМД экс-президент СССР Михаил Горбачёв увидел в таком шаге Вашингтона стремление освободиться от любых ограничений в сфере вооружений.

Как ометил Путин, односторонний выход США из Договора остаётся на сегодняшний день "самым острым и обсуждаемым" вопросом российско-американских отношений.

"Да, действительно, с момента заключения этого договора в 1987 году произошли изменения в мире, — передаёт его слова ТАСС. — Многие страны развивали и продолжают развивать данные вооружения, а Россия и США нет, мы сами себя добровольно в этом ограничили. Такое положение дел, конечно же, может вызывать вопросы".

Затем российский лидер вменил американским партнёрам "надуманные обвинения" при выходе из ДРСМД. При этом он напомнил об открытом выходе Вашингтона из ПРО в 2002 году.

"Хорошо это или плохо — другой вопрос. Я считаю, что плохо. Но сделали так и все, и здесь надо было так поступить — именно по-честному", — заключил Путин.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в послании Федеральному собранию президент предупредил о зеркальных мерах, которые российская сторона вынуждена будет принять в случае размещения американских ракет в Европе.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Путин признал Договор РСМД устаревшим

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Владимир Путин, ДРСМД, США, ракеты, послание



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 57

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети