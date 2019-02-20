Путин признал Договор РСМД устаревшим

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) устарел, но Вашингтон решил выйти из него по надуманным обвинениям, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Напомним, о своём решении американская сторона объявила 2 февраля. При этом Москве было поставлено условие — уничтожить ракеты 9М729. Подписывавший ДРСМД экс-президент СССР Михаил Горбачёв увидел в таком шаге Вашингтона стремление освободиться от любых ограничений в сфере вооружений.

Как ометил Путин, односторонний выход США из Договора остаётся на сегодняшний день "самым острым и обсуждаемым" вопросом российско-американских отношений.

"Да, действительно, с момента заключения этого договора в 1987 году произошли изменения в мире, — передаёт его слова ТАСС. — Многие страны развивали и продолжают развивать данные вооружения, а Россия и США нет, мы сами себя добровольно в этом ограничили. Такое положение дел, конечно же, может вызывать вопросы".

Затем российский лидер вменил американским партнёрам "надуманные обвинения" при выходе из ДРСМД. При этом он напомнил об открытом выходе Вашингтона из ПРО в 2002 году.

"Хорошо это или плохо — другой вопрос. Я считаю, что плохо. Но сделали так и все, и здесь надо было так поступить — именно по-честному", — заключил Путин.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в послании Федеральному собранию президент предупредил о зеркальных мерах, которые российская сторона вынуждена будет принять в случае размещения американских ракет в Европе.