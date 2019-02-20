Тина Канделаки назвала послание Путина "поворотом к национал-социализму"

Светская дива, генеральный продюсер "Матча" Тина Канделаки отреагировала на послание Владимира Путина. В своем телеграм-канале она назвала его курсом от милитаризации к национал-социализму.

"По сравнению с прошлогодним посланием это прям смена курса. От милитаризации к национал-социализму. Страна для людей. Строительство для среднего класса. Борьба с бюрократией. Формирование индивидуальных программ помощи и повышение рождаемости. Прям ощутимая смена курса", - написала она.

Комментаторы немедленно отреагировали на заявление светской львицы. Ксения Собчак вспомнила о национал-социализме в Германии 30-х годов и предположила, что Канделаки видит себя любимым режиссером вождя.

"Тина все-таки мечтает о лаврах Рифеншталь, считая, видимо, что ее убрали с руководства матч-тв временно. Уверенно идем к национал-социализму!", - написала она в своем телеграм-канале.

"Ура! Национал-социализм!", - пошутил в своем канале политолог Станислав Яковлев.

Журналист Максим Шевченко, который сам недавно писал об угрозе национал-социализма, иронизировал, что тбилисская армянка обрадовалась таким переменам в государстве, а также задавался вопросом, понимала ли она смысл написанного.

"Захлёбывающаяся от восторга по поводу речи Путина, Тина Канделаки наконец-то дождалась "поворота курса от милитаризации к национал-социализму". Тонко чувствующая конъюнктуру тбилисская армянка Тина, рада национал-социализму в России. Очевидно, так называют Новый курс собеседники Тины в Кремле и, очевидно, что строить в России эти люди собираются их национал-социализм. Осталось выяснить - точно ли прелестная Тина понимает смысл словосочетания "национал-социализм" и историческую коннотацию термина для народов бывшего СССР?"

Сама Тина Канделаки вскоре написала, что просто описалась и, разумеется, имела в виду социализм.

"Разумеется, я имела в виду социализм и единственная причина такой описки - беспрецедентное количество мер поддержки нашего народа, которые перечислял в своем послании Президент. Помимо того, что я - россиянка с армянскими и грузинскими корнями, я никогда не давала повода упрекнуть себя в шовинистическом мышлении. Надеюсь на понимание и прощение тех, кого я успела задеть или обидеть этой опиской", - сообщила она.

Однако, осадочек, от этой описки все же остался.

"В Кремле с недавних пор многие говорят про "левую хунту". Недовольства и скепсиса в отношении выравнивания уровня жизни среди чиновников слишком много. Даже не сомневаемся, что президентскую программу борьбы с бедностью будут тормозить и уничижительно называть фашизмом", - прокомментировал эту описку блогер Незыгарь.