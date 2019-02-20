Мэрия Екатеринбурга полностью восстановит 024 маршрут к концу марта

Сегодня на экспертном совете в администрации Екатеринбурга было принято решение о полном восстановлении маршрута №024, который раньше связывал Сортировку и Вторчермет. Вместо номера 024 горожан будут обслуживать муниципальные автобусы №57 и №57а, но с изменениями, передает корреспондент Накануне.RU

Как рассказал Накануне.RU депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков, схемы движения маршрутов 57 и 57а хотят изменить путем объединения со схемой маршрута №13, который планируют отменить. Такие изменения ожидаются уже в конце марта этого года.

"На экспертном совете выступил представитель "Гортранса", который предложил объединить 13 маршрут, вернее его снять, так как он не особо актуален и перевозит не так много пассажиров, к тому же дублирует другие маршруты. А эти автобусы пустить по маршруту, по которому ходил 024. Назваться они будут 57 и 57а. Один поедет с Елизавета и до 9 больницы, то есть это не до Хладокомбината, а еще дальше, он полностью проезжает по 8 марта, по центру, все как положено. Второй маршрут будет следовать от Новосибирской 2-ой по Окружной, Вторчермет, 8 марта, Ленина, Челюскинцев", - пояснил депутат.

Оба маршрута планируется пустить через Ленина и Карла Либкнехта, а после открытия Макаровского моста один из маршрутов пойдет по мосту и на Сортировку, а другой – через Ленина – Карла Либкнехта.

Всего по этим направлениям будут ходить 42 автобуса.

Как заявил Андрей Пирожков, вопрос изменения маршрутов будет поднят снова на ближайшем совете по транспортной реформе, который пройдет в начале марта. Депутат не исключает, что будут вноситься некоторые корректировки, однако "в целом администрация города согласна с таким решением".

Сейчас специалисты в течение нескольких недель будут анализировать востребованность маршрута №13.

"Ориентировочно все поедет в конце марта, а Вторчермет и Сортировка снова будут связаны одним маршрутом, без пересадок, без переплат", - заключил Пирожков.