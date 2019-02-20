20 Февраля 2019
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Общество Челябинская область

"Будем применять самые жесткие меры". В Челябинской области проверят, как УК содержат контейнерные площадки

Губернатор Борис Дубровский поручил региональной Госжилинспекции провести проверки контейнерных площадок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Борис Дубровский напомнил, что обязанность регионального оператора –вывезти мусор, управляющих организаций – содержать в порядке места накопления отходов и обеспечить беспрепятственный подъезд мусоровозов.

"Во время рабочих поездок я много раз замечал, что эта работа должным образом не выполняется. Поэтому поручаю Госжилинспекции Челябинской области провести проверки контейнерных площадок, провести анализ работы по их содержанию, и, если будут выявлены систематические нарушители, применить к ним самые жесткие меры, установленные законодательством", - подчеркнул он.

Начальник Госжилинспекции Олег Датских отметил, что в рамках проверок особое внимание будет уделено содержанию мест накопления ТКО. О результатах будут докладывать губернатору ежедневно.

Датских подчеркнул, что к организациям, у которых по итогам проверок будут выявлены систематические нарушения, мы будем принимать меры в соответствии с законодательством.

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"Будем применять самые жесткие меры". В Челябинской области проверят, как УК содержат контейнерные площадки

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Теги: мусор, экология, контейнерные площадки, проверки, ТКО,



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