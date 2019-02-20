Госдума рассмотрит законопроект о наследовании страховых пенсий

Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект о наследовании страховых пенсий по старости. Авторы проекта предлагают в случае смерти получателя пенсий выплачивать оставшиеся накопления его родственникам, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутаты "Справедливой России" предлагают ввести понятие "гарантированного периода получения страховой пенсии по старости" - возраст, до достижения которого гражданин России или его родственники имеют гарантированное право на получение страховой пенсии по старости. В случае, если получатель пенсии умрет до достижения этого возраста, выплаты получат наследники.

Проект создаст реальный механизм защиты и систему гарантий для лиц, уплачивающих страховые пенсионные взносы, отмечают авторы.

Добавим, механизм наследования пенсионных накоплений Правительство планирует применить к ИПК - добровольной накопительной пенсии, проект о которой находится в разработке.