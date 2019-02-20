Вартовчан приглашают в "Школу здоровья"

В Нижневартовске на базе центра медицинской профилактики заработала "Школа здоровья", сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Занятия пройдут по различным направлениям. 26 февраля вартовчане научатся корректировать психоэмоциональное поведение. 27 февраля состоится занятие по теме "Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Факторы риска ССЗ. Причины возникновения и меры профилактики". На следующий день состоится ещё одно занятие – горожанам расскажут о здоровом питании.

Все лекции начинаются в 16.00. Адрес центра – Ханты-Мансийская, 39.