20 Февраля 2019
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Пользователей сети шокировал "Танец матки" в программе Елены Малышевой

Пользователей сети в очередной раз шокировал музыкальный номер в программе Елены Малышевой "Жить здорово!".

В этом проекте уже было наглядное изображение процедуры обрезания, был танец тестикул с песней "Если ты с яичками, значит, ты мужик". А теперь свою песню исполнила "матка" – женский репродуктивный орган изобразила женщина в красном костюме с воздушными шариками в руках – очевидно, они символизировали яичники.  

"Матка" в стихотворной форме сообщила, что может увеличиваться до десяти раз в объеме во время беременности, а также пожелала в новом году всем здорового потомства.

В комментариях к ролку на YouTube пишут: "Программа Жить здорово. Прямая трансляция из психиатрической лечебницы...﻿", "Отправить на Евровидение!﻿", "Опять Малышева решила трешем публику эпатировать".

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Пользователей сети шокировал "Танец матки" в программе Елены Малышевой

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Теги: елена малышева, жить здорово, танец матки



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