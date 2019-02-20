20 Февраля 2019
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра

В Сургуте появится исторический парк "Россия – моя история"

В Сургуте появится исторический парк "Россия – моя история", сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

25 января вышло распоряжение окружного правительства о появлении парка. Основной целью работы автономной некоммерческой организации будет создание экспозиций, популяризирующих историю России. В наблюдательный совет парка вошли, в частности, директор окружного департамента культуры Надежда Казначеева, глава "Обско-угорского института прикладных исследований и разработок" Виктория Сподина. Генеральным директором стал Виталий Малыхин.

Площадь непосредственно парка составит от 7,6 до 8,6 тыс., сквера вокруг – 6,7 тыс. "квадратов". Разрабатывается схема расположения на кадастровом плане территории и межевого плана земельного участка. Комплекс станет элементом "наследия" 900-летнего юбилея первого упоминания Югры в русских исторических летописях, расширит возможности для популяризации истории, патриотического воспитания югорчан.

"Поручаю построить парк так, чтобы жители крупнейшей агломерации Югры и её гости получили в распоряжение полноценный культурно-рекреационный кластер с акцентом на раннее развитие творческих способностей детей, наращивание возможностей молодежных патриотических организаций", - сказала губернатор Югры Наталья Комарова по время ежегодного обращения к жителям округа в декабре 2018 г.

Строительство планируют реализовать к 2020 году. До этого появится тротуар с возможностью проезда автотранспорта, место для парковки, велодорожки, пешеходная зона с малыми архитектурными формами, освещение, видеонаблюдение. В 2020 году строители укрепят откосы и создадут газонов.

Напомним, "Россия — Моя история" — это выставочный проект, посвященный истории России с древнейших времен и до наших дней. Идея создания принадлежит ответственному секретарю Патриаршего совета по культуре епископу Егорьевскому Тихону (Шевкунову), который открыл такой парк в Екатеринбурге. На Урале аналогичные комплексы есть также в Тюмени и Перми.

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В Сургуте появится исторический парк "Россия – моя история"

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Теги: Россия - моя история, 900-летие Югры



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