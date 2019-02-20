Ямальские депутаты отправили на доработку закон, ограничивающий их в посещении предприятий ТЭК

Депутаты заксобрания Ямала не будут на завтрашнем заседании рассматривать поправки в окружной закон "О статусе депутата". На заседании комитета по госустройству было принято решение отправить проект на доработку. Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщил депутат заксобрания от ЛДПР Иван Вершинин.

"Вопрос о доработке проекта был поднят со стороны прокуратуры и со стороны депутатов. Необходимость принятия данного законопроекта, лично мне как депутату непонятна. Я ни разу не сталкивался с такой ситуацией, чтобы депутат своим визитом кому-то помешал, какой-то хозяйственной деятельности, потому причин, чтобы ограничивать нас я не вижу", - сообщил парламентарий.

Он отметил, что в целом против концепции лишать депутатов права на беспрепятственное посещение организаций, имеющих льготы по платежам в окружной бюджет или местный бюджет.

"Любые учреждения, которые работают на территории нашего автономного округа, если это не закрытые военные учреждения, должны конструктивно контактировать с депутатами и предоставлять необходимую статистику, информацию для работы депутатов. В законе не указываются какие конкретно компании, но, как негласно обсуждают, к таким предприятиям относятся ТЭК. Но, повторюсь, никаких проблем с посещением депутатами предприятий ТЭК никогда не возникало, и я не думаю, что возникнет", - высказал мнение депутат.