ЕС включил в черный список восемь россиян за инцидент в Керченском проливе

Восемь россиян внесены в черный список Евросоюза из-за инцидента в Керченском проливе, сообщает ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник.

Таким образом, санкционный список расширен до 171 человека, его действие продлено до 15 сентября.

Напомним, 25 ноября прошлого года украинские корабли пересекли границу России у берегов Крыма и были задержаны с применением оружия за ее нарушение. После этого Парламентская ассамблея Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "Обострение напряженности вокруг Азовского моря и Керченского пролива и угрозы европейской безопасности".

Между тем, новые санкции против России из-за провокации украинских моряков хотят ввести и США.