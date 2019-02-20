Куйвашев о послании президента: "Поставлена новая высокая планка, которую мы обязательно будем брать"

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев прокомментировал сегодняшнее послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

По словам Куйвашева, президентские "решения прямого действия" – по дополнительным выплатам и пособиям семьям, по льготам для проектов комплексного освоения территорий, которые предусматривают создание социальной инфраструктуры, по развитию здравоохранения, поддержке врачей и учителей на селе и другие – коррелируются с программой "Пятилетка развития" и "станут для нас планом первоочередных дел".

"Нам предстоит очень оперативно внести необходимые изменения в регионарное законодательство и, конечно, все инициативы президента найдут отражение при корректировках областного бюджета", - заверил губернатор.

Он отметил, что всемерная поддержка семей, которую Путин в своем послании обозначил в качестве приоритета, предложив целый пакет конкретных мер, является залогом развития как государства, так и отдельных регионов.

"Мы это очень хорошо понимаем и всегда этой теме уделяли самое пристальное внимание, реализуя установки "майских указов" главы государства. В областном бюджете на реализацию социальных программ в 2019 году предусмотрено свыше 35 млрд руб., на предоставление мер соцподдержки семьям с детьми – более 16 млрд. Во многом благодаря существующим инструментам поддержки в области ежегодно увеличивается число многодетных семей, сегодня их более 55 тыс.", - рассказал глава региона.

Он добавил, что президент отдельно говорил о необходимых для повышения качества жизни людей инструментах увеличения доходов региона, в том числе поддержке несырьевого экспорта и машиностроения, которые являются одними из ключевых в структуре экономики Свердловской области.

"Сегодня главой государства поставлена новая высокая планка, которую мы обязательно будем брать", - пообещал Евгений Куйвашев.