20 Февраля 2019
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СК: информация о пытках последователей "Свидетелей Иеговы" в Сургуте – ложь

Следователи высказались о появившейся информации о пытках, которым якобы подверглись последователи "Свидетелей Иеговы", передаёт корреспондент Накануне.RU.
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По некоторым данным, сторонников запрещённой в России организации, задержанных в Сургуте, якобы раздевали догола, связывали руки скотчем и избивали, в том числе электрошокером.

"Незаконных методов расследования не бывает. То, что информация взята на сайте, который должен быть заблокирован, это не совсем правильно. К нам обращений от обвиняемых или задержанных не поступало", - сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

Напомним, 15 февраля возбуждено уголовное дело против участников сургутской ячейки "Свидетелей Иеговы". Три человека арестованы. Ранее аналогичное сообщество "накрыли" в Урае.

*"Свидетели Иеговы" - религиозное объединение, которое было признанно запрещенным в Российской Федерации.

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СК: информация о пытках последователей "Свидетелей Иеговы" в Сургуте – ложь

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Теги: Свидетели Иеговы, арест, уголовное дело



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