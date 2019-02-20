СК: информация о пытках последователей "Свидетелей Иеговы" в Сургуте – ложь

Следователи высказались о появившейся информации о пытках, которым якобы подверглись последователи "Свидетелей Иеговы", передаёт корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, сторонников запрещённой в России организации, задержанных в Сургуте, якобы раздевали догола, связывали руки скотчем и избивали, в том числе электрошокером.

"Незаконных методов расследования не бывает. То, что информация взята на сайте, который должен быть заблокирован, это не совсем правильно. К нам обращений от обвиняемых или задержанных не поступало", - сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

Напомним, 15 февраля возбуждено уголовное дело против участников сургутской ячейки "Свидетелей Иеговы". Три человека арестованы. Ранее аналогичное сообщество "накрыли" в Урае.

*"Свидетели Иеговы" - религиозное объединение, которое было признанно запрещенным в Российской Федерации.