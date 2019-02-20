Оружие "из послания Путина" не даст нанести по России быстрый и внезапный удар

Гвоздём прошлогоднего послания президента Федеральному Собранию стали ролики с демонстрацией возможностей ракет нового поколения. На этот раз вопросы обороноспособности были внесены в финал выступления. Владимир Путин отдельно остановился на выходе США из договора по ракетам средней и меньшей дальности. Глава государства пообещал зеркальным и ассиметричным ответом в случае развёртывания американских ракет в Европе.

Такой ответ может последовать не только по районам размещения ракет, но и по "центрам принятия решений" о возможном ударе по России. Упомянул президент и гиперзвуковую ракету морского базирования "Циркон" дальностью до тысячи километров и скоростью в 9 Махов, о которой не упоминалось в предыдущем послании.

В Минобороны РФ отметили, что оружие нового поколения - это абсолютная реальность. Все перспективные системы существуют в железе, а некоторые уже стоят на службе. Первый полк с системами "Авангард" готовится к развёртыванию в Оренбургской области и в декабре этого года он должен заступить на боевое дежурство. Кроме того завершил подготовку личный состав подлодки - носителя "Посейдонов" . Самолёты МИГ-31 с комплексами "Кинжал" проводят патрульные вылеты над акваториями Чёрного и Каспийского морей. Перевооружение стратегических ядерных сил и сил общего сдерживания позволит гарантированно обеспечить безопасность страны без увеличения расходов бюджета и втягивания в гонку вооружений.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко рассказал Накануне.RU о том, что все системы вооружений, о которых говорил президент, предназначены для одной цели - стратегического сдерживания

"В современном мире военная сила и оружие играют всё более определяющую роль, мы это наблюдаем на примере действий Соединённых Штатов, их партнёров по НАТО. Разумеется вопросы разработки оружия сдерживания, оружия, которое обеспечивает стратегическую безопасность, должны были войти в речь Путина и, собственно, там это прозвучало. Важно подчеркнуть, что новые виды российского стратегического оружия развиваются успешно. Российские комплексы "Авангард", первый полк которых заступит на боевое дежурство уже в этом году неуязвимы для потенциального противника. В ближайшие 50 лет не будет просто средств, которые смогут перехватить "Авангард". На современном уровне развития науки и техники нет просто средств, которые способны перехватывать планирующий гиперзвуковой крылатый ядерный боевой блок этой ракеты. Это страхует нас от любых решений прежде всего США от создания любых систем ПРО, включая космический эшелон", - говорит он.

Не менее важными являются и другие виды оружия, о которых Путин сказал, в частности "Посейдон". Это тоже оружие сдерживания, подводный беспилотник, который движется на глубине 1 километр и доставляет ядерный заряд повышенной мощности до цели на побережье потенциального противника.

"Циркон", предназначенная для вооружения нашего флота, - длинная гиперзвковая рука, которая позволяет отвечать на вызовы. Либо отражать удары, и, соответственно, тоже не может быть перехвачена, поскольку скорость и технологические принципы абсолютно уникальны.

"В принципе, все разработки, которые созданы за последние годы, и испытание которых завершаются, созданы для одной цели – для предотвращения агрессии. Они не предназначены для первого удара. Они не направлены против какой-то страны. Мы не угрожаем, не шантажируем. У нас должны быть средства предотвращения развязывания против России ракетно-ядерной войны, либо попыток каких-то стран первым ударом попытаться выиграть ситуацию в ходе молниеносных боевых действий. Это то, что называется быстрый глобальный удар", - говорит эксперт.

По его словамт, такие системы не быстдают шансов на внезапную атаку. Такое оружие – это такой страховой полис, который гарантирует, что против нас не будет начата война сильными и агрессивными игроками в современном мире.