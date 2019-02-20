Югорские школьники вошли в число победителей турнира "Умножая таланты"

Школьники из ХМАО стали призерами IV турнира "Газпром нефти" по нефтегазовой тематике среди старшеклассников "Умножая таланты".

Как сообщили Накануне.RU в "Газпромнефть-Хантосе", Югру в финале интеллектуальных соревнований представляли ученики школы № 1 из Ханты-Мансийска. Команда "Нефтеград" одержала победу в старшей секции (10–11 классы), "Хантеры" заняли третье место в младшей (8–9 классы).

"Целеустремленность, серьезная подготовка, желание победы и азарт помогли ханты-мансийским школьникам достойно представить свой регион в интеллектуальной борьбе. Дети получили бесценный опыт, раскрыли свой талант. Надеемся, после участия в турнире "Газпром нефти" многие из них смогут определиться со своей будущей профессией и захотят связать свою жизнь с нефтяной отраслью", – отметил начальник управления корпоративных коммуникаций "Газпромнефть-Хантоса" Евгений Родионов.

Призовые места завоевали также старшеклассники из Санкт-Петербурга, Томска, Омска, Тюмени. Обладателями приза зрительских симпатий стали ребята из Оренбурга и Ноябрьска.

Турнир "Умножая таланты" проводится в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть". В этом году научно-образовательный проект охватил 10 регионов деятельности компании, в нем приняли участие 2600 ребят из 220 школ, финалистами стали 73 человека.

Финальный этап турнира состоялся в Санкт-Петербурге. Для школьников были организованы тренинги по публичным выступлениям, тесты на профориентацию, брифинги со студентами – победителями турниров прошлых лет, а также экскурсии по Научно-техническому центру "Газпром нефти" и СПбПУ Петра Великого.

Ребята приняли участие в открытых дебатах и презентовали свои исследования перед специалистами "Газпром нефти" и преподавателями технических вузов.