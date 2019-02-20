Югорские школьники вошли в число победителей турнира "Умножая таланты"

20 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Квачков вышел: первые заявления

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Уральский ФО

Югорские школьники вошли в число победителей турнира "Умножая таланты"

Школьники из ХМАО стали призерами IV турнира "Газпром нефти" по нефтегазовой тематике среди старшеклассников "Умножая таланты".

Как сообщили Накануне.RU в "Газпромнефть-Хантосе", Югру в финале интеллектуальных соревнований представляли ученики школы № 1 из Ханты-Мансийска. Команда "Нефтеград" одержала победу в старшей секции (10–11 классы), "Хантеры" заняли третье место в младшей (8–9 классы).

"Целеустремленность, серьезная подготовка, желание победы и азарт помогли ханты-мансийским школьникам достойно представить свой регион в интеллектуальной борьбе. Дети получили бесценный опыт, раскрыли свой талант. Надеемся, после участия в турнире "Газпром нефти" многие из них смогут определиться со своей будущей профессией и захотят связать свою жизнь с нефтяной отраслью", – отметил начальник управления корпоративных коммуникаций "Газпромнефть-Хантоса" Евгений Родионов.

Призовые места завоевали также старшеклассники из Санкт-Петербурга, Томска, Омска, Тюмени. Обладателями приза зрительских симпатий стали ребята из Оренбурга и Ноябрьска.

Турнир "Умножая таланты" проводится в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть". В этом году научно-образовательный проект охватил 10 регионов деятельности компании, в нем приняли участие 2600 ребят из 220 школ, финалистами стали 73 человека.

Финальный этап турнира состоялся в Санкт-Петербурге. Для школьников были организованы тренинги по публичным выступлениям, тесты на профориентацию, брифинги со студентами – победителями турниров прошлых лет, а также экскурсии по Научно-техническому центру "Газпром нефти" и СПбПУ Петра Великого.

Ребята приняли участие в открытых дебатах и презентовали свои исследования перед специалистами "Газпром нефти" и преподавателями технических вузов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Югорские школьники вошли в число победителей турнира "Умножая таланты"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Газпром нефть, умножая таланты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.09.2018 09:55 Мск Школьников из УрФО ждут на турнире "Умножая таланты"

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 50

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети