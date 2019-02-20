На Ямале изучают возможность продления Северного широтного хода на восток

Специалисты оценят маршрут продления Северного широтного хода на северо-восток Ямала, в направлении Норильского промышленного района. В марте туда отправится экспедиция, состоящая из представителей Русского географического общества, Российского центра освоения Арктики, Российского университета транспорта, военно-топографического управления Генерального штаба ВС РФ, а также Российского центра освоения Арктики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Основной этап - проведение полевых работ - намечен на сентябрь. Специалисты оценят ландшафт, нанесут на карту места возможных переходов магистрали через естественные барьеры, проведут предварительные топографические исследования.

Трансполярная магистраль рассматривается как возможное продолжение Северного широтного хода. Продолжение дороги не только поможет в освоении запасов полезных ископаемых на севере Красноярского края, но и обеспечит выход магистрали к портам Дудинка и Игарка на трассе Северного морского пути.

Продление СШХ на восток предоставит дополнительные возможности по развитию удалённых районов Ямала, отметил заместитель губернатора округа, директор департамента внешних связей Александр Мажаров: "В перспективе весь пояс поселений в регионе будет включён в единую транспортную систему страны. Поддержка этой экспедиции – это инвестиции в жизнь будущих поколений северян".

После сбора предварительных данных пройдет оценка экономической целесообразности продления магистрали.

Напомним, проектные работы по линейной части СШХ начнутся в 2019 г. Проект реализует компания СШХ (50,1% – у управляющей компании СШХ Юрия Рейльяна и Виктора Пигина, 49,9% – у "дочки" РЖД "КРП-инвест"),