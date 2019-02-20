20 Февраля 2019
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Общество Свердловская область Уральский ФО

Глава "духовной столицы Урала" оштрафован за нарушение законодательства о закупках

На Среднем Урале глава городского округа Верхотурский оштрафован за нарушение законодательства о закупках. Это случилось после прокурорской проверки.
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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, было установлено, что в 2016-2017 годах администрацией городского округа в нарушение требований закона заказ на выполнение работ по благоустройству гостевого маршрута был размещен неконкурентным способом - без проведения конкурса или аукциона. В итоге договор был заключен с единственным поставщиком, чем нарушен порядок, устанавливающий ограничения в сфере закупок товаров, работ и услуг.

По итогам проверки в отношении главы Верхотурья было возбуждено административное дело по части 2 статьи 7.29 КоАП РФ. По результатам рассмотрения постановления прокурора чиновник оштрафован на 50 тыс. руб.

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Глава "духовной столицы Урала" оштрафован за нарушение законодательства о закупках

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Теги: Верхотурье, глава, штраф



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