"Порошенко ждет трибунал". Янукович обратился к украинцам

Свергнутый президент Украины Виктор Янукович обратился с открытым письмом к гражданам страны. Текст обращения опубликовал в Facebook пресс-секретарь сына Януковича Александра Юрий Кирасир.

Янукович отметил, что поводом для письма стала "годовщина государственного переворота, который превратил страну в руину". Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС принесло не европейские зарплаты, а только европейские тарифы и уничтожило промышленность. Он перечислил и другие следствия евроинтеграции: кредитная петля, потеря рынков сбыта, миграция из страны, нищета.

Насчет событий на "евромайдане" Янукович подчеркнул: "Правоохранители и митингующие были хладнокровно убиты теми, кто имеет наглость каждый год обнимать родственников погибших".

Он также пожалел, что поверил представителям ЕС, гарантировавшим мирное урегулирование ситуации и обманувшим на следующий же день, признав путчистов законной властью.

Петр Порошенко же все пять лет своего президентства разжигает ненависть в стране и постоянно врет, подчеркнул Янукович.

"Власть пойдет на все ради сохранения власти – на фальсификации и ложь, на подкуп и насилие. Но ее конец будет бесславен – народный украинский трибунал и трибунал в Гааге назовут все вещи своими именами", - уверен экс-президент.

Он призвал все силы объединиться, чтобы остановить эту власть, прекратить страдания народа и завершить конфликт в Донбассе

"Отказ от идеологии ненависти и радикализма и прямые переговоры с народом Донбасса – первый и единственно правильный шаг к началу процесса национального примирения. Я рассчитываю на ваше понимание и поддержку. Со своей стороны я приложу весь многолетний опыт государственного управления", - пообещал Янукович.

Ранее он призвал украинцев не голосовать на выборах за Порошенко, так как это будет "катастрофой" для страны.