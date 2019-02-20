На Южном Урале нелегальный мигрант из Таджикистана в поезде предложил взятку полицейскому

24-летний житель Таджикистана предложил взятку сотруднику полиции за прекращение в его отношении проверки по факту нарушения миграционного законодательства.

Инцидент произошел 11 февраля в поезде "Оренбург - Новый Уренгой" на территории Челябинской области, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

Мужчина передал сотруднику полиции взятку, однако правоохранитель отказался от денег.

Сейчас иностранцу грозит до 1 года лишения свободы.