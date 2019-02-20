Премьер Израиля отменил визит в Россию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенес поездку в Россию и встречу с Владимиром Путиным.

21 февраля лидеры планировали обсудить палестино-израильское урегулирование, а также обстановку в Сирии.

Источник радиостанции "Аруц шева" сообщил, что встречу перенесли на несколько дней по согласованию сторон. По информации израильских СМИ, Нетаньяху решил сконцентрироваться на решении внутриполитических проблем.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил свою поездку в Иерусалим на встречу лидеров Вышеградской четверки и Израиля из-за заявлений Нетаньяху об участии поляков в преступлениях холокоста.

В канцелярии израильского премьера позднее пояснили, что речь шла не обо всем народе, а о некоторых поляках и обвинили во всем журналистские манипуляции.