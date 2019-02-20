Площадь Коммунаров в Екатеринбурге решили не переименовывать

Сегодня в Екатеринбурге комиссия по топонимике решила не менять название площади Коммунаров на площадь Примирения и Согласия. Как сообщил "ВКонтакте" депутат гордумы Дмитрий Сергин, такое предложение ранее поступило от членов партии ЛДПР, передает корреспондент Накануне.RU

Также комиссия решила увековечить имена известных музыкантов в названиях улиц, теперь в Екатеринбурге появится целый музыкальный квартал. Было решено, что улицы "Малого Истока" будут называться в честь советской певицы Клавдии Шульженко, народного артиста и киноактера Марка Бернеса, композитора Дмитрия Шостаковича, а также жители частного сектора будут ходить по улице Козловского, Лемешева, Гуляева, Магомаева, Дунаевского, Хачатуряна, Шнитке, Ростроповича и Штоколова.

"Мне кажется, что масштаб личности этих людей значительно выше, чем увековечивание их имён в наименовании небольших улиц в частном секторе", - прокомментировал решение комиссии Сергин.