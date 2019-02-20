Сотрудники роддома №10 в Москве подали заявку на проведение митинга 3 марта

Сотрудники московского роддома №10 и местные жители 3 марта намерены провести митинг в поддержку возобновления деятельности медицинского учреждения. Об этом в комментарии Накануне.RU сообщил оргсекретарь Исполкома Московской городской территориальной организации МПРЗ "Действие" Алексей Гусев.

За проведение митинга сегодня проголосовали работники и представители инициативной группы пациентов района Зюзино, рассказал он.

"Только что в префектуре подал заявку на его проведение… Мы ожидаем, что этот митинг приобретет резонанс уже не районный, а будет общегородской. И на него приедут жители разных районов, в том числе прилегающих к району Зюзино", - сообщил Гусев.

Власти Москвы в течение трех дней должны уведомить о согласовании либо несогласовании акции.

"Будем собирать туда людей и хотим показать мэрии, что те 4,5 тысячи подписей людей против закрытия роддома - это реальные люди", - добавил представитель профсоюза.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Москве была приостановлена деятельность почти всех отделений роддома №10. Персонал медучреждения, опасаясь полного закрытия этого роддома, собрал подписи в поддержку его сохранения. Отмечалось, что работа отделений роддома перестала осуществляться на основании решения Зюзинского районного суда от 22 ноября прошлого года.

13 февраля представители департамента должны были встретиться с коллективом роддома и отчитаться о подготовке прозрачного плана-графика по проведению изысканий о капитальном ремонте здания и устранению недостатков. К таким договоренностям защитники роддома и департамент пришли на прошлой неделе, отмечает профсоюз. Однако чиновники не явились на встречу, поэтому работники роддома решили прийти к ним сами. 14 февраля сотрудники роддома взяли в осаду ДЗМ.