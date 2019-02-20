Полпред президента в ПФО по указу президента провел совещание в Уфе

Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров провел в Уфе совещание по исполнению в регионе указа президента "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года", сообщили Накануне.RU

Открывая совещание приволжский полпред отметил, что на национальные проекты в Башкортостане в 2019-21 г. из федерального бюджета будет выделено более 35 млрд руб. Игорь Комаров призвал максимально эффективно использовать каждый рубль. В качестве главного направления работы для властей он назвал развитие здравоохранения и обозначил конкретные задачи. В первую очередь, это повышение доступности первичной медико-санитарной помощи, улучшение ситуации в борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, решение проблем в системе детского здравоохранения. Полпред напомнил и цели, которые обозначены в Указе Президента страны: увеличение средней продолжительности жизни и снижение смертности людей трудоспособного возраста.

Также Игорь Комаров остановился на выполнении "майского" указа в сфере образования. Он подчеркнул, что к 2021 году в республике должны решить проблему доступности дошкольного образования.

Говоря об улучшении жилищных условий Игорь Комаров напомнил, что именно с обсуждения нацпроекта "Жилье и городская среда" Владимир Путин начал серию совещаний с общественностью по вопросам реализации национальных проектов. Полпред подчеркнул, что проблемы дольщиков в Башкортостане будут решаться согласно "дорожной карте".

Кроме того, на встрече обсуждался переход к новой системе обращения с ТКО и приведение дорог в нормативное состояние.

Отметим, что ранее Игорь Комаров обсудил национальные проекты с руководством 10 регионов ПФО. В Чувашской Республике, Нижегородской и Ульяновской областях аналогичные совещания пройдут до середины 2019 г. В Прикамье совещание в подобном формате полпред провел в декабре. Участники обсудили вопросы развития здравоохранения, жилищной сферы, в частности, увеличение объемов строительства жилья и решение проблем обманутых дольщиков. Также на совещании поднимались вопросы о развитии дорожной инфраструктуры и улучшения экологической ситуации в регионе. По итогам совещания Игорь Комаров отметил высокую степень готовности края в исполнении указа президента.

"Организационные мероприятия проведены, сформированы проектные офисы, определены основные задачи, параметры по всем 12 направлениям есть", - резюмировал он.