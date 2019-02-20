Депутаты раскритиковали конкурс "Тюменская марка": это дорогая тусовка

Члены комиссии по экономическому развитию и бюджету тюменской гордумы подвергли жесткой критике программу по использованию бюджетных средств, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства. Как передает корреспондент Накануне.RU, по мнению народных избранников, финансирования явно недостаточно, а половина денег тратится неэффективно.

Отчитываясь перед муниципальным парламентом, директор департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Сергей Толстых пояснил, что на программу выделяется всего 12,3 млн руб. в год, при этом большая часть денег в прошлом году ушла на создание фильма для бизнесменов. Речь идет о видеороликах о деятельности победителей конкурса "Тюменская марка", которые были сняты и распространялись в СМИ и на городских экранах за счет бюджета. А на сам конкурс, в котором приняло участие 88 предпринимателей, было потрачено 4 млн руб. В качестве приза, кроме роликов, предприниматели получили право использования фирменного логотипа на три года и бесплатное эфирное время на местных площадках.

"Такие мероприятия являются хорошей площадкой для диалога и обмена опытом", - уверен Толстых.

Однако его оптимизм не разделили депутаты. В частности, выяснилось, что лишь 5,4 млн руб. из общей суммы пошли на реальные субсидии для субъектов малого и среднего бизнеса (помощь получили 15 предприятий), в том числе на покупку оборудования. По словам чиновников, эффект от этого был зафиксирован в виде повышения налоговых отчислений на сумму в 27 млн руб., что "показало свою эффективность".

"Если мы не можем выделить больше денег, то стоит, наверное, отказаться от конкурса: половину денег тратим на пафосное открытие и закрытие "Тюменской марки". Давайте лучше на реальную поддержку денег дадим и будем скромнее", - предложил депутат от ЛДПР Мурат Тулебаев.

Представитель мэрии на инициативу лишь посетовал: "Денег всегда не хватает, не буду скрывать".

Спикер комиссии Оксана Величко поддержала предложение, но сделала замечание. "Сначала нужно определится, с какой статьи перекинуть финансирование", - заметила она.

А "единоросс" Юрий Коновалов попросил чиновников на следующий год выделить "хотя бы 50 млн руб." на программу, чтобы посмотреть ее эффективность в динамике.

"Результат нулевой, потусовались, как говорит молодежь, и все на этом закончилось", - также раскритиковал он траты на конкурс вместо реальных субсидий.