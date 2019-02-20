Самосуд или нет? Делом об избиении школьника в Приморье займется Следственный комитет

В Приморье Следственный комитет возбудил дело после инцидента с избиением школьника в городе Большой Камень.

Напомним, телесные повреждения ученику пятого класса были нанесены прямо в учебном заведении. Известно, что ранее пострадавший мальчик "жестоко вел себя" по отношению к другим детям. Сообщалось, что самосуд над подростком могли устроить родители других учеников - его "искупали" в унитазе.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, по факту избиения 12-летнего ученика одной из школ города Большой Камень возбуждено уголовное дело. Речь идет о статье 116 УК РФ - "нанесение побоев или иных насильственных действий".

По делу уже назначена судебно-медицинская экспертиза в отношении потерпевшего. Также допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства.