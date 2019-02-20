Южный Урал готов стать пилотным регионом для реализации закона о квотировании выбросов

Челябинская область готова стать пилотным регионом для реализации закона об управлении качеством воздуха через систему квотирования загрязняющих выбросов в атмосферу. Об этом заявил губернатор Борис Дубровский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Президент России Владимир Путин поручил Госдуме принять в весеннюю сессию закон о квотировании выбросов промышленных предприятий.

Комментария решение главы государства, Борис Дубровский отметил, что это самый долгожданный закон в Челябинской области.

"Мы лоббировали его принятие с 2016 года, разработали его проект, отдельные разделы которого должны быть учтены в финальной версии. Челябинская область готова стать пилотной территорией и взять на себя полномочия ведения сводных расчетов квотирования выбросов в атмосферу", - подчеркнул он.

Глава области добавил, что первые ощутимые результаты челябинцы увидят уже в следующем году, когда в Челябинске пройдут саммиты ШОС и БРИКС.