"Что там у нас в загашнике": Путин презентовал новую гиперзвуковую ракету

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию официально объявил, что ведется успешная работа над созданием новой гиперзвуковой ракеты "Циркон".

"Считаю возможным также проинформировать вас еще об одной перспективной новинке. Помните, в прошлый раз я говорил, что есть еще, что сказать, но пока рановато", - сказал Путин, имея в виду прошлогоднее послание, на котором он представил новейшее вооружение.

"Потихонечку будем рассказывать, что у нас там в загашнике", - добавил президент.

Скорость полета ракеты - около девяти махов, а дальность - более тысячи километров. "Циркон" способен поражать как морские, так и наземные цели. В том числе запуск возможен с уже существующих "Калибров" - таким образом, "затратным внедрение не будет", сказал Путин.

В конце прошлого года разведка США сообщила об очередном успешном испытании ракеты "Циркон". По словам источников, которые знакомы с докладом, с 2015 года проведено пять испытаний.

Американский источник отметил, что Россия смогла добиться "устойчивого полета", "этот шаг имеет решающее значение в развитии гиперзвукового оружия".

Ранее сообщалось, что ракета "Циркон" на испытаниях в восемь раз превысила скорость звука.

Немецкое издание Stern заявило, что разрабатываемый Россией ракетный корабельный комплекс "Циркон" будет представлять реальную угрозу американским авианосцам.