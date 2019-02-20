"Мы себя отбросами чувствуем!" В юргамышской школе, где детей накормили субпродуктами, изменили меню

В школе поселка Юргамыш, где на днях детей накормили мясными субпродуктами, руководство учреждения выдало устный приказ о срочном изменении меню столовой, об этом Накануне.RU рассказала мама одного из учащихся Мария.

По словам женщины, ее ребенок питался в столовой бесплатно, как льготник из малообеспеченной семьи. Часть детей, чьи родители имеют возможность платить за мясной суп и кашу с сосисками, питаются отдельно, однако в одно время. Как отметила Мария, такое положение дел устраивает всех, так как "все всё понимают".

Однако 20 февраля детей в столовой кормили на общих основаниях, не разделяя "на богатых и бедных", причем еда была очень даже сносной. Родители к раздельным столам привыкли, а вот у детей порой возникают из-за этого проблемы. Как отметила Мария, периодически между детьми случаются конфликты на этой почве.

"Поймите, у нас не Москва тут, и даже не Курган. У нас поселок, дети все друг друга знают. Но иногда бывают стычки из-за того, что их в столовой кормят разными блюдами. Дети привыкли, но вот у нас в семье был случай, что мой сын пришел в прошлом году из школы и сказал: "Мама, мы себя какими-то отбросами чувствуем!" Даже дети понимают, что платное и бесплатное питание в школах - это просто неприемлемо, а наши власти до сих пор понять не могут этого, и решить эту проблему не то что не могут, а не хотят. Тут ведь мнения очень разные - если родители получают хорошую зарплату, то они могут заплатить за хорошую еду для своего ребенка и будут требовать это у школы, а если у меня зарплата 12 тыс. руб., и муж мой получает 15 тыс., а у меня еще двое детей, помимо младшего, тут уже хочешь - не хочешь, а платить за еду не сможешь", - рассказала Мария.

В приемной юргамышской школы Накануне.RU прокомментировать ситуацию не смогли, врио директора на месте не оказалось.

Напомним, прокуратура и СК начали свои проверки по поводу инцидента. Также проверку проводит Роспотребнадзор. В пресс-службе департамента образования и науки Курганской области Накануне.RU пообещали, что скоро станут известны результаты проверки надзорного ведомства, об этом сообщат дополнительно.