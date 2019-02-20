В Тюмени УАЗик силовиков устроил дрифт под мостом Влюблённых

В сети появилось видео дрифта машины силовиков. Так они готовятся к соревнованиям, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На коротком видео машина в один из вечеров катается по пустынному озеру. Пресс-секретарь областного управления МВД Анжела Борисова рассказала Накануне.RU, что так силовики готовятся к соревнованиям, которые состоятся в Тюмени 23 февраля.

"Организована официальная тренировка перед соревнованиями, они будут 23 февраля. Надеемся на 20 тыс. зрителей. Будет зрелищно: мастер-классы, интерактивы, парашютисты, альпинисты", - уточнила Борисова.