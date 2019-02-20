20 Февраля 2019
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Происшествия Центральный ФО В России Воронежская область

В Воронеже пациентку больницы "отправили" в спам

В Воронеже девушка не смогла записаться на прием к врачу через сайт больницы, так как ее заявку посчитали "спамом".

Местная жительница зарегистрировалась на портале центра охраны здоровья семьи и репродукции и выбрала нужного специалиста. Однако спустя некоторое время ее заявка на услугу была отклонена с формулировкой "спам".

Как пишет "Блокнот Воронеж", девушка считает, что таким образом в клинике борются с новыми технологиями.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Башкирии персонал больницы отказался госпитализировать пенсионерку с переломом шейки бедра, а лишь наложил ей шину, сделанную из швабры. Следователи начали проверку.

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В Воронеже пациентку больницы "отправили" в спам

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Теги: воронеж, больница, пациентка, спам



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