Свердловскому депутату Гаффнеру придется возвращать долги: суд возобновил его банкротство

Сегодня Арбитражный суд Свердловской области принял решение о продлении конкурсного производства по делу о банкротстве депутата Заксобрания области Ильи Гаффнера. Об этом сообщается в картотеке дел, судебный акт еще не опубликован, передает корреспондент Накануне.RU

В июле 2016 года Гаффнер был признан банкротом и в отношении него была введена открытая процедура реализации имущества. Иск в суд о банкротстве Ильи Гаффнера подавал Россельхозбанк, которому народный избранник задолжал порядка 200 млн руб. Позднее суд прекратил банкротство Гаффнера, его освободили от уплаты долгов, но 9 января 2019 года Арбитражный суд области решил направить дело на новое рассмотрение.