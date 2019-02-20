Путин: Россия будет вынуждена принять зеркальные меры, если США разместят в Европе свои ракеты

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае размещения США ракет в Европе Россия будет вынуждена принять зеркальные меры. Об этом он сообщил в ходе оглашения послания Федеральному Собранию.

Глава государства особо подчеркнул, что Россия не намерена первой размещать ракеты в Европе. Но, как отметил президент, если США сделают этот шаг, то такими своими действиями американская сторона обострит ситуацию, создав угрозу безопасности РФ.

Путин отметил, что у некоторых классов ракет средней и малой дальности подлетное время до Москвы составит до 10-12 минут. В этом случае Россия будет вынуждена предусмотреть зеркальные ассиметричные меры.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, США 2 февраля объявили о своём выходе из договора через шесть месяцев, если Россия не уничтожит ракеты 9М729. Подписывавший ДРСМД экс-президент СССР Михаил Горбачёв увидел в таком шаге Вашингтона стремление освободиться от любых ограничений в сфере вооружений.