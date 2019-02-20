20 Февраля 2019
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Общество Челябинская область

На Южном Урале свыше 3 млрд рублей направят на компенсацию расходов теплоснабжающим организациям

В Челябинской области на компенсацию расходов теплоснабжающим организациям направят свыше 3 млрд рублей. На заседании областного правительства утвердили порядок выплаты субсидий поставщикам тепловой энергии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Экономически обоснованный рост платежей за услуги ЖКХ с 1 июля 2019 года составил бы в среднем по области 13,5%, но благодаря бюджетному субсидированию не превысит 2%.

Теплоснабжающие организации обязаны поставлять жителям Южного Урала тепловую энергию по льготным тарифам, а выпадающие доходы им компенсируют из областного бюджета.

"Ежегодно на эти цели выделяются значительные средства из бюджета. Решение финансово емкое, но необходимое для жителей Южного Урала", - отметил первый заместитель губернатора Евгений Редин.

Министр тарифного регулирования области Татьяна Кучиц рассказала, что субсидия теплоснабжающим организациям рассчитывается как произведение объема отпущенной тепловой энергии населению на разность между экономически обоснованным и льготным тарифами.

Так, например, в Челябинске четыре организации имеют статус единой теплоснабжающей организации: МУП "ЧКТС", ООО "Теплоэнергосбыт", ООО "АТЭК" и АО "УСТЭК-Челябинск".

Ранее в зоне деятельности с кодом № 01 работало АО "УТСК", но с января она утратила статус единой теплоснабжающей организации. Статус ЕТО был присвоен АО "УСТЭК-Челябинск", созданное как совместное предприятие при участии ПАО "Фортум" и ООО "Корпорация СТС".

Также областным правительством принято решение о выплате адресных субсидий населению. На эти цели запланировано 2,4 млрд рублей.

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На Южном Урале свыше 3 млрд рублей направят на компенсацию расходов теплоснабжающим организациям

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Теги: тарифы, ЖКХ, коммуналка, бюджет, субсидии, теплоснабжающие организации, Фортум,



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