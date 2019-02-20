На Ямале устроенная властями поездка детей на вездеходе закончилась трагедией

Поездка ямальских детей из Аксарки в Белоярск закончилась аварией, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

14 февраля управление образования Приуральского района с помощью бизнесмена организовало поездку группы детей из села Аксарка в село Белоярск Приуральского района. Перевозка оказалась небезопасной – во время поездки по зимнику вездеход "Трэкол" опрокинулся. Пострадали двое детей и взрослый.

Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".