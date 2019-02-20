20 Февраля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

В Донбассе шахтеры бастуют под землей, требуя отдать зарплату

В подконтрольной Украине части Донбасса шахтеры снова бастуют, требуя отдать заработанное. Накануне к семи горнякам шахты "1\3 Новогродовская" в Селидово, протестующим под землей, присоединились еще 37 человек. Об этом заявил в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
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Председатель местной первичной ячейки профсоюза Алексей Сорока написал, что на шахте "Кураховская" 150 горняков провели сборы, спустились в забой, но отказались приступать к работе, требуя отдать деньги. По его словам, самая большая задолженность образовалась перед работникам непромышленной группы: они три месяца работают, не получая вообще ни копейки. Всего на четырех шахтах "Селидовугля" задолженность достигла 250 млн гривен (более 0,5 млрд рублей).

Ранее Волынец заявлял, что администрация планирует увольнять бастующих шахтеров.

Как сообщало Накануне.RU, на Украине регулярно бастуют шахтеры из-за долгов по зарплате. Власти частично погашают задолженность, но через несколько месяцев все повторяется снова. В последние месяцы протесты участились.

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В Донбассе шахтеры бастуют под землей, требуя отдать зарплату

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Теги: Украина, Донбасс, шахтер, забастовка, зарплата



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