20 Февраля 2019
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Путин призвал чиновников "не отмахиваться от возмущенных граждан" по "мусорной реформе"

Президент РФ Владимир Путин высказался о внедрении новой системы обращения с бытовыми отходами. Об этом он заявил в ходе сегодняшнего послания Федеральному собранию.

Напомним, с 1 января 2019 года в России стартовала "мусорная реформа": все полномочия по сбору, вывозу, сортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО передаются региональным операторам. Это вызвало волну протестов по всей стране.

По словам Путина, на протяжении последних 100 лет проблема накопления отходов у нас вообще не замечалась, в результате Россия получила "сотни безобразных свалок", представляющих серьезную угрозу экологии. Президент подчеркнул, что "мусорная реформа" стала срочным ответом на накопившиеся проблемы. По его мнению, нельзя допустить, чтобы ее проведение превратилось в пустую формальность.

митинг против мусорной реформы, мусорная реформа, Тюмень(2019)|Фото: Накануне.RU

Также Путин отметил, что реализация "реформы" в отдельных случаях приводит к недовольству людей: это касается строительства новых полигонов и необоснованно высоких тарифов на вывоз мусора. Президент призвал чиновников и региональные власти "не отмахиваться от возмущенных граждан" и указал на важность наладить полноценный гражданский контроль, пишет Infox.ru.

Как сообщало Накануне.RU, во вторник экс-зампред правительства Подмосковья Денис Буцаев был назначен главой "Российского экологического оператора". Новость вызвала широкое обсуждение в соцсетях - россияне считают, что в стране появился "очередной олигарх".

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Путин призвал чиновников "не отмахиваться от возмущенных граждан" по "мусорной реформе"

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Теги: Путин, чиновники, мусорная реформа



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